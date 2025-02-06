Mersin’de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

MERSİN’DE BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin’de uyuşturucu ile mücadele alanında önemli bir operasyona imza atıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı çalışmalarda Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren kişiler hakkında bilgi edindiği duyuruldu. Bu bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda 210 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 15 gram UC maddesi, 14 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.