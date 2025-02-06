More
Gündem

Mersin’de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

mersin-de-uyusturucu-operasyonunda-7-kisi-yakalandi

MERSİN’DE BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin’de uyuşturucu ile mücadele alanında önemli bir operasyona imza atıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı çalışmalarda Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren kişiler hakkında bilgi edindiği duyuruldu. Bu bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda 210 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 15 gram UC maddesi, 14 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Baykar’dan Deprem Bölgesine 5 Milyar Destek

Baykar, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere 5 milyar lira yardım sağladı. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 1012 kalıcı konut hak sahiplerine teslim ediliyor.
Gündem

Bahçeli’nin Kalp Kapakçığı Yeniden Değiştirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı başarılı bir şekilde değiştirilmiş, sağlık durumu stabil ve iyi olduğu belirtilmiştir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.