Mersin’de Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

ANAMUR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin’in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklanıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurduğu 3 kişinin üzerinde arama yapıyor. Yapılan aramada, 7,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçiriliyor.

EV OPERASYONUNDA BAŞKA UYUŞTURUCU BULUNUYOR

Arama sonuçları doğrultusunda ekipler, M.Y’nin evine operasyon düzenliyor. Burada yapılan detaylı aramada, 377,88 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 110 bin 900 lira paraya ulaşılıyor. Zanlı gözaltına alınıyor ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyor.