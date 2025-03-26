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Mersin’de Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mersin’de uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık koordinesinde adreslerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli de ele geçirildi. Adreslerdeki arama sonucunda 2 kilo 930 gram bonzai, 87 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 litre aseton, 4 adet çakmak gazı ve suçtan elde edilen 44 bin 500 TL bulundu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Jandarmada ifadeleri alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile cezaevine gönderildi.

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