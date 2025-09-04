Mersin’de Y.Ö. Kurtarıldı, Sağlıkta Sorun Yok

DENİZDE MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Mersin’de denizden 1.200 metre açıkta mahsur kalan 6 yaşındaki bir çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu olayın anları kameralara da yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.’nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1.200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Ayrıca, 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği ve herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirtildi. Çocuk, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.