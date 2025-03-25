Mersin’de Yakalanan Firariler ve Suçluların Sayısı

MERSİN’DE SUÇLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Mersin’de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 835 kişinin yakalandığı belirtildi. Mersin Valiliği, bu bilgiyi Vali Atilla Toros başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda açıkladı. Toplantıda, Mersin genelindeki güvenlik ve asayişle ilgili gerçekleştirilen faaliyetler, alınan tedbirler ve suçla mücadele süreçleri detaylı bir biçimde değerlendirildi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin, Mersin’in huzurunu sağlamak için gece gündüz özverili bir şekilde çalıştığı bildirildi.

DURUM RAPORU VE YAKALAMA SAYILARI

17-23 Mart tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara dair veriler paylaşıldı. Bu dönemde, çeşitli suçlardan aranan 835 şahıs adli mercilere teslim edildi. Aynı tarihlerde dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma ve cinsel saldırı vakalarına karışan 265 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, trafik denetimleri kapsamında 85 bin 62 aracın kontrol edildiği, bin 291 aracın trafikten men edildiği ve 16 bin 77 sürücü hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Uyuşturucu İle Mülakaşef

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, 173 şüpheli yakalandı ve bunlardan 17’sinin tutuklandığı ifade edildi. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda, 2 bin 319 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 879 gram bonzai, 181 gram metamfetamin ve 4 kilo 188 gram esrar maddesi ele geçirildi. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında ise, bin 884 şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirildi, 22 yabancı birey Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne sevk edildi.