Mersin’de Yangın, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL YANGINI MERSİN’TE MEYDANA GELDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, Tarsus’ta otoyol batı gişeleri ile D-400 karayolu arası bağlantı yolu üzerindeki Altaylılar Mahallesi civarında gerçekleşti. İ.Ş. yönetimindeki otomobil, batı gişeleri istikametine ilerlediği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU FARK EDEREK MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen durdurdu. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda otomobil kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.