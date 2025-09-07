Mersin’de Yangın Çıkaran Şahıs Gözaltına Alındı

MAHALLEDE PANSİK YARATAN YANGIN

Mersin’de bir kiracının, yaşadığı evi ateşe vermesi sonucu mahallede büyük bir panik ortaya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs gözaltına alınırken, öfkeli mahalle halkı duruma sert bir şekilde tepki gösterdi. Olay, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ YANGINI ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen Selçuk K., dört katlı bir binanın en üst katındaki dairesinde yangın çıkardı. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler hemen ihbarda bulunarak olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin gelmesini sağladı. Ekiplerin müdahale sürecinde, yangın çıktığı evin mutfağından aldığı tabakları camdan dışarı atan şahıs, itfaiye çalışmalarını engellemeye çalıştı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Selçuk K. daha sonra kapıyı açarak çatıya çıktı. Ancak, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Olay yerine toplanan mahalle sakinleri, duruma yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Polis ekipleri, kalabalığı zor da olsa sakinleştirerek, şüpheliyi hızlı bir şekilde ambulansa bindirip olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.