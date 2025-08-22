Mersin’de Yangın Kontrol Altına Alındı

MEZİTLİ’DE YANGININ ÇIKMASI

Mersin’in Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının, Mezitli’ye bağlı Tol Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktığı öğrenildi.

YANGINA MÜDAHALE

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hızlıca orman ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterlerin, karadan da arazözlerin aktif şekilde müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının söndürüldüğü alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.