Mersin’de Yangın Paniğe Sebep Oldu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Mersin’de inşaat malzemeleri ve boya satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi’nde bulunan 34. Cadde üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede iş yerini sardı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İş yerinden yükselen alevler ve patlama sesleri, çevredeki vatandaşlarda korku yarattı. Yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının ardından çevreyi kaplayan siyah dumanlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangınla ilgili olarak başlatılan inceleme süreçleri devam ediyor.