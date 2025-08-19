Mersin’de Yangın Sonrası Konteyner Kuruluyor

YAŞAM KONTENYERLERİ KURULUYOR

Mersin’in Silifke ilçesinde, 13 Ağustos’ta çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler için yaşam konteynerleri kurulmaya başlıyor. Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından gönderilen konteynerler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda Kocapınar, Kırtıl, Balandız, Çadırlı, Akdere ve İmamuşağı mahallelerine yerleştiriliyor.

KONTEYNERLERDE TEMEL İHTİYAÇLAR BULUNUYOR

Yangın sonucunda evleri zarar görenler için ayrılan konteynerlerde, klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf takımı ile diğer temel ihtiyaç malzemeleri sağlanıyor. Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos’ta başlayan yangın, 16 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. Yangın sırasında, su borusu kaynağı yaparken yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4’ü tutuklanmıştı.