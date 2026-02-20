Mersin’de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 9 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklaması doğrultusunda, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize bir şekilde yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren şüphelilere karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu süreçte, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda mali analiz ve teknik incelemeler yapıldı. Elde edilen verilere göre, banka ve kripto varlık hesapları aracılığıyla 1 milyar lirayı aşan miktarda para transferi gerçekleştirildi.

BÜYÜK OPERASYON HIZLANDI

Yapılan araştırmalarda, 2023-2025 yılları arasında şüphelilere ait hesaplardan 1 milyar lirayı aşan bir para transferinin gerçekleştiği tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda, belirlenen adreslerde 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, suçtan elde edildiğine inanılan 255 bin lira, bir çelik kasa, bir tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 14’ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği önünde sorgulanan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.