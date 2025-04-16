Mersin’de Zirai Don Etkisi Hissedildi

zirai don etkisi hafif atlatıldı

Mersin’in Mut ilçesinde zirai don, sofralık kayısının yüzde 90’ının üretildiği bölgede yaklaşık yüzde 30 kayıpla hafif atlatıldı. Türkiye’nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de bu yıl zirai don etkili oldu. Yaklaşık iki ay önce birçok bahçede hasar gerçekleşmişti. Ancak, 3-4 gün önce meydana gelen zirai don hasarı çok fazla etkilemedi. Özellikle mikro klima özellikleri taşıyan ve coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının üretildiği ilçede, zirai donun yüzde 20-30 arasında bir zarar oluşturduğu bildirildi.

mut kayısısı ihracat potansiyeli

Rengi, kokusu ve görüntüsüyle dikkat çeken Mut sofralık turfanda kayısısı, Rusya, Orta Doğu, Ukrayna, Hindistan ve Avrupa’ya ihraç ediliyor. 712 bin dekar tarım arazisi bulunan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda kayısı üretimi yapıldığı kaydedildi. Narlı Mahallesi’ndeki bahçelerde inceleme gerçekleştiren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, “Zirai dondan kaynaklı olarak daha fazla zarar olmadan kurtulduğumuza şimdilik seviniyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde başka zarar ziyan olmaz” diye konuştu.

zirai don sonrası öneriler

Zirai dondan sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Cennet İnce ise, “Don vurduktan sonra en azından beslemeyle bir tık ağacın stresini azaltmak adına deniz yosunu gibi ürünler uygulayarak ağaçlarımızın stresini bir tık alabiliriz” ifadelerini kullandı. Zirai dondan zarar gören bahçesi olan Rukiye Atik, “Bir soğuk çıktı. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ama bir kalktık sabah her şey bitmiş” şeklinde duygularını dile getirdi.

çiftçiler destek bekliyor

Narlı Mahalle Muhtarı Abdullah Akay ise, “Mahallemize zirai don olmuştur. İlçe Tarım ve Ziraat Odası Başkanlarımıza dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız, destek bekliyoruz. Çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının ertelenmesi gerekir. Özellikle de elektrik paralarının yüzde 50’ye indirilmesini istiyoruz, gerekli yardımları bekliyoruz” dedi.

zarar tespit çalışmaları sürüyor

Mut Tarım İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Maalesef ilçemizde bir zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık. İlçe genelinde ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Mevsim itibarıyla zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde ön hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar ulaşan bilgilere göre, erik, kayısı, elma, ceviz, üzüm gibi ağaç alanlarına yüzde 30’a yakın zirai don zararı oluşmuştur. Çalışmalar sonucunda zararla ilgili raporumuzu oluşturacağız” denildi.