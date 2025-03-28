Mersin’deki Cinayet Davası Ertelendi

MERSİN’DE DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Mersin’de ithalat-ihracat yapan Hakan Turan’ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay, Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde 29 Ocak 2024 tarihinde meydana geldi. Hakan Turan (34), oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından, soruşturma başlatan polis ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçan Hasan K. ve Berkant Ö.’yü Şanlıurfa’da yakalamıştı.

GÖRÜNTÜLER OLAYI BELGELEDİ

Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda, cinayet anını kaydettikleri ortaya çıktı. Hasan K.’nin çektiği videolarda, Hakan Turan’ın siteden çıkıp otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.’nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cinayeti azmettiren kişinin Hasan K.’nın teyzesinin oğlu O.Ç. olduğu ve aracı kiralayanın ise 22 yaşındaki B.A. olduğu belirlendi. B.A. gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.Ç.’ye ulaşılamadı. İddianamede, tutuklu sanıkların ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından, tutuksuz sanık B.A.’nın ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’, firari sanık O.Ç.’nin de ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

ADLİYEDEN YENİ GELİŞMELER

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklardan B.A. ile olayla ilgili H.B. ve E.A., azmetirici olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan O.Ç.’nin isteği üzerine sanıklara banka hesabı aracılığı ile 25 bin TL gönderen C.A. ve 20 bin TL gönderen T.Ç. de İstanbul’dan SEGBİS ile ifade verdi. Dosya kapsamında tetiği çeken sanık Berkant Ö. hakkında doktor raporu ile ulusal kriminal büro raporu mahkemeye sunuldu. Berkant Ö.’nün savunmalarında, uzak görmediği ve ellerinde titreme olduğu yönünde verdikleri beyannameler rapor ile çelişti. Raporda; Berkant Ö.’nün gözlerinde bir kusur olmadığı, ellerinde titreme ile ilgili bir sorunun bulunmadığı tespit edildi.

SAVUNMALAR VE TALEPLER

Berkant Ö, “Ben ayaklarına doğru ateş ettim. Silah sektiği için karnına geldi. Ellerimde titreme hastalığı var” diyerek savunma yaptı. Bunun üzerine hakim, “Senin bir şeyin yok” diyerek masasına döndü. Müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanığın Hakan Turan’a karın bölgesinden yaklaşık 2 metre mesafeden ateş ettiğini dile getirerek, bu görüntüleri “Film sahnesi gibi kurgulanmış ve tasarlanmış” şeklinde değerlendirdi. Şeker, sanıkların birlikte hareket edip ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu işlediğini belirterek, ceza talep etti. Olayda azmettirici olarak aranan O.Ç.’nin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

BERKANT Ö.’NÜN SAVUNMASI

Silahı kullanan Berkant Ö., beyninde tümör olduğunu ve ellerinin titrediğini belirterek, bu durumun hastane kayıtlarında yer aldığını ifade etti. Hakan Turan’ın ayağına ateş ettiğini savunan Berkant Ö., “Kurşun gövdeye gitmiyor, ayağa gidiyor. Görüntüyü defalarca izledim” diyerek tahliyesini talep etti. Görüntüyü çeken Hasan K. ise takdiri mahkemeye bıraktı. Mahkeme heyeti, Berkant Ö. ve Hasan K.’nın tutukluluk halinin devamına hükmedip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN ARKA PLANI

Cinayet hakkında yapılan araştırmalarda ve şüphelilerin ifadelerinde olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Öldürülen Hakan Turan’ın, Rusya’da meyve-sebze ticareti yapan O.Ç.’ye borcu bulunduğu, bu borcu ödememesi üzerine O.Ç.’nin, Hasan K. aracılığıyla Berkant Ö.’yü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu iddia edildi. Ayrıca, O.Ç.’nin tetikçiye Hakan Turan’ı öldürme değil, bacaklarından yaralama talimatı verdiği öne sürüldü.