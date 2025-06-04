Mersin’deki Donun Olumsuz Etkileri Devam Ediyor

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Mersin’de, bu yıl şubat ve nisan aylarında meydana gelen zirai donun sonuçlarının, özellikle narenciye ve sert çekirdekli ürünlerde birkaç yıl daha devam edeceği bildiriliyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, bu süreçte etkilenmiş arazilerde yaptığı incelemeler sonucunda, “Don afetinin sert çekirdekli ürünlerimizin tamamını kaybettirdiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

AĞAÇLARDA CİDDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Yılmaz, Merkez Toroslar ilçesinde zarar gören çiftçilerin bahçelerinde incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan zirai don nedeniyle limon ve sert çekirdekli ürünlerin neredeyse tamamında ciddi zararların oluştuğunu sözlerine ekledi. “Ağaçların çiçeklenme döneminde yaşanan soğuk, birçok ağacın kurumasına neden oldu. Bu sebeple ağaçlar meyve ve çiçeklerini kaybetti” diyen Yılmaz, bu durumun da şeftali ve limon dahil birçok ürünün fiyatına olumsuz olarak yansıdığını açıkladı.

Zirai don, 2025 yılının başlarında üreticileri ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirten Yılmaz, “Yüz yılın afeti diyoruz. 2025 yılı gerçekten çok sıkıntılı başladı. Bu durum, başta Mersin olmak üzere birçok ili etkiliyor” şeklinde konuştu. Ağaçlardaki zararların narenciye bahçelerinde büyük kayıplara neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, çiftçilerin her yıl sıkıntılarla mücadele ettiğini ve bu durumun devam etmesinin, üretimden kopmalarına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

TBMM’DE ZİRAİ DON ARAŞTIRMA KOMİSYONU OLUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Zirai Don Araştırma Komisyonu’nun, geçtiğimiz günlerde kentte incelemelerde bulunduğu aktarıldı. Yılmaz, “Araştırma komisyonu, kentimizde bir toplantı gerçekleştirdi ve biz de burada bu sıkıntıları paylaştık” diyerek, çiftçilere yönelik destek çalışmalarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, soğuk nedeniyle kuruyan ağaçların ürün kaybı yaşadığını ve arz-talep dengesinin bozulduğunu belirtti. “Piyasa şartları gereği, azalan meyve ve sebze fiyatları, tüketicileri de olumsuz etkiliyor” diye ekledi.