Mersin’deki Hırsızlık Olayında Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, 16 küçükbaş hayvanı çalan bir şüpheli yakalandı ve çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, olay Gülnar İlçesi Kuskan Mahallesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla başladı. Olayın bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, konuyla ilgili çalışmalara hız verdi.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Özel bir ekip oluşturan jandarma, yaptığı titiz araştırmalar sonucunda şüpheliyi belirleyerek harekete geçti. Şüphelinin çaldığı hayvanları Mut ilçesinde bir kişiye sattığını ortaya koyan ekip, bu bilgiyi değerlendirerek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.