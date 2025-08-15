Mersin’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 gündür süren orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Anamur ilçesinde ise dün başlayan yangının enerjisinin düştüğü açıklandı. Silifke ilçesi sınırlarında bulunan Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri yakınlarında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi çevresinde meydana gelen yangına, 7 ilden binden fazla personelle hem karadan hem de havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane tahliye edilirken, toplamda 1,851 kişi güvenli bir alana alındı. Yangında 53 ev zarar gördü ve yangın, 3’üncü gününde kontrol altına alındı. Bugün, yangının devam ettiği Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasındaki Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkiinde yapılan müdahalelerle kontrol sağlandı.

ANAMUR’DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Dün saat 15.45 sularında Anamur ilçesindeki Korucuk Mahallesi’nde bir bahçede meydana gelen yangın ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Yangın alanına giden orman ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahalelerde bulundu. Bu sırada valilik kararıyla tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi tahliye edildi. Dünden itibaren yangına müdahale eden ekipler, yangının yoğunluğunu azalttı. Gün içinde devam edecek müdahale çalışmalarının yangının kontrol altına alınmasına hedeflendiği belirtildi. İzleme yapılan bölgedeki yangınlara, Mersin merkez ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay, Konya, Antalya, Niğde ve Karaman’dan birçok kurumdan takviye ekiplerin destek verdiği ifade edildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Adana Aladağ’ı kontrol altına aldık. Mersin Silifke, Hatay Hassa ve Antakya’da büyük ölçüde kontrolü sağladık. Mersin Anamur’un ise enerjisini düşürdük. Ülkemiz genelindeki yangınların tamamını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” denildi.