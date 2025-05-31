Mersin’deki Yangın Paniğe Neden Oldu

MERSİN’DE ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

Mersin’de inşaat malzemeleri ve boya satan bir iş yerinde patlayan bir yangın, yoğun paniğe sebep oldu. Alevlerin ve patlama seslerinin yükseldiği iş yerindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi’nde bulunan 34. Cadde’deki bir iş yerinde gerçekleşti.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple inşaat malzemeleri ve boya satışı yapılan iş yerinde alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla tüm iş yerini sardı. Boya gibi yanıcı maddelerle temas eden alevler, iş yerinden gelen patlama seslerine yol açtı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bir saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında yükselen alevlerin ve patlama seslerinin yarattığı panik, çevredeki birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.