Mersin’deki Yaş Alma Merkezi’nde Proje Başlatıldı

YAŞLI BİREYLERİN TECRÜBELERİ YAZILI OLARAK DUVARLARA YAPIŞTIRILIYOR

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde (YAŞAM), gerontologlar tarafından başlatılan bir projeyle yaşlı bireylerin yaşam tecrübeleri yazıya dökülerek duvarlara yapıştırılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda hizmet veren bu merkez, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sağlıklı ve aktif yaşlanmalarını desteklemek için sağlık hizmeti sunuyor. Merkezde, yaşlı bireylerde sıkça karşılaşılan kronik hastalıklar, unutkanlık, depresyon, kırılganlık ve çoklu ilaç kullanımı gibi konularda düzenli takip yapılıyor.

YAŞLI BİREYLERİN NASİHATLARINI KAYIT ALTINA ALIYORLAR

Gerontologlar Ali Tanık ve Meltem Sungur, yaşlı bireylerin sağlık hizmeti sundukları sırada hayata dair tecrübelerini dinleyerek, bunları kayıt altına almaya karar verdi. Bu kapsamda “Yaşlıların Nasihatlerini Gerontologlar Geleceğe Taşıyor Projesi”ni başlatan Tanık ve Sungur, merkeze gelen yaşlı bireylerin hayata dair tecrübelerini ve nasihatlerini kısa cümleler halinde yazmaya başladı. Yazılan nasihatler arasında “Hep doğru olun, yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın ve saygılı olun”, “Burnuna kadar pisliğe gömülü olsan da asla umudunuzu kaybetmeyin ve mücadele etmeye devam edin”, “Gençliğinizin değerini bilin ve güzel değerlendirin. Büyüklerinize saygılı olun” gibi anlamlı ifadeler bulunuyor.

NASİHATLAR HEM ZİYARETÇİLERİ HEM DE PERSONELİ ETKİLİYOR

Merkezin bir bölümünde oluşturulan duvara yapıştırılan bu nasihatler, hem ziyaretçilerin hem de hastane personelinin ilgisini çekiyor. Gerontolog Ali Tanık, yaklaşık 6 ay önce başlattıkları projenin hem yaşlılar hem de gençler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti. Yaşlı bireylerin birikimlerini görünür kılmayı amaçladıklarını belirten Tanık, “Bu nasihatler sadece bu duvarla sınırlı kalmayacak, yakında buradan çıkarak dışarıdaki duvarlara da taşınacak ve daha fazla insanla buluşacak.” diye konuştu. Tanık, herkese bu değerli öğütlerden faydalanma imkanı sunmayı amaçlıyor.

HER YAŞLI BİREYİN DEĞERİ ASICILIKLE VURGULANIYOR

YAŞAM’a gelen yaşlıların verdikleri nasihatlerin duvarda yer almasından dolayı mutlu olduklarını paylaşan Tanık, “Yaşlılarımızdan aldığımız bu nasihatler sayesinde önümüzdeki süreçte daha dikkatli ve daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi. 72 yaşındaki Bahtiyar Ersin, “Biz yaşlılar geldik gidiyoruz. Gençlere nasihatim, sağlıklı yaşlanmayı öğrenmeleri ve zamanlarını iyi değerlendirmeleridir. Gençler okusun ki elleri kalem tutsun.” diyerek tecrübelerini paylaştı.

MERKEZDE SUNULAN DESTEKLERDEN MEMNUNİYET

68 yaşındaki Elif Bozkurt, merkezde sunulan desteğin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Eşinin tavsiyesi ile merkeze başvurduğunu belirten Bozkurt, “Sağlıklı yaşam konusunda her şeyi onlara borçluyuz. Nasihat bölümü çok güzel. Herkesin kendine göre bir nasihati var. Her şeyimizi geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize bırakıyoruz. Onlara sağlık, seyahat ve huzur diliyorum.” diyerek düşüncelerini aktardı.