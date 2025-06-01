Mersin’den Üzücü Haber: İki Öğrenci Vefat Etti

ACI BİR OLAY

Mersin’in Silifke ilçesindeki bir gençlik kampında meydana gelen trajik bir olayda, 17 yaşındaki 2 öğrenci denizde boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu da bildirildi.

DENİZDE ÇIRPINMA DURUMU

Edinilen bilgilere göre, Silifke ilçesindeki Susanoğlu Mahallesi’nde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’na Ankara’dan gelen öğrenciler öğleden sonra denize girmeye karar verdi. Ancak, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle suya giren öğrencilerden 3’ü suda çırpınmaya başladı. Görevli ve çevrede bulunanlar, hızlı bir şekilde müdahale ederek öğrencilere yardım etti.

HASTANEYE KALDIRILMA VE TEDAVİ SÜRECİ

Baygın halde denizden çıkarılan 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K., ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılacak müdahalelere rağmen bu gençler kurtarılamadı. Ayrıca, özel bir hastaneye götürülen 17 yaşındaki A.B.’nin durumu kritik olarak değerlendiriliyor ve tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde, yoğun bakımda devam ediyor. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.