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Mersin Dernekler Federasyonu Destek Verdi

MERSİN DOĞU GÜNEYSAN DERNEKLER FEDERASYONU DESTEKLEDİ

Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu”na destek verdiklerini açıkladı. Federasyon, bu destek amacıyla Akdeniz ilçesindeki Batman İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Taş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dile getirdiği “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu”nun kurulmasına yönelik önerisine destek verdiklerini belirtti. Bu destek, bölgedeki dernek başkanları, kanaat önderleri ve diğer ilgililerin katılımıyla vurgulandı.

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