Mersin, Efes Karşısında Play-Off İddiasını Sürdürüyor

Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde A. Efes ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçta puan cetvelindeki 6. sırayı koruyarak play-off’a doğrudan katılmayı hedefliyor. Yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, “Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz” diyerek takımın hedeflerine vurgu yaptı. Hafta sonu oynanacak maç için bilinçli bir hazırlık süreci yürütüyorlar.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Mersin Spor Kulübü, A. Efes ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sakat oyuncular iyileşirken, yeni transfer Will Magnay de takıma katıldı. Mersin temsilcisi, galip gelme üzerinde planlar yapıyor. Ali Ruhi Balkanlı, “Bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Efes maçı çok önemli.” dedi.

TAKIM RUHUNU VURGULUYORLAR

Balkanlı, ligde bulundukları durumun sezon başındaki hedeflerinden biri olduğunu belirtti ve bugüne kadar iç sahada yalnızca 3 mağlubiyet yaşadıklarının altını çizdi. Taraftarların desteğinin galibiyetlerdeki önemine dikkat çeken Balkanlı, “Basketbolseverleri iç sahadaki bütün maçlarımıza bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

AKDAMAR’DAN ODAKLANMA VURGUSU

Oyunculardan Tevfik Akdamar, geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyetini geride bırakarak, A. Efes maçına odaklandıklarını duyurdu. Akdamar, “Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz.” diyerek ekip olarak ne kadar hazırlandıklarını ifade etti. Takımın sezon sonundaki play-off hedefinin altını çizen Akdamar, “Bu hedef doğrultusunda bizim için çok önemli bir maç olacak.” şeklinde konuştu.