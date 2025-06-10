Mersin Ekonomi Zirvesi 12 Haziran’da

MERSİN EKONOMİ ZİRVESİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

12 Haziran’da, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde ve Mersin Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan “Mersin Ekonomi Zirvesi” için son hazırlıklar yapılıyor. Mersin Ekonomi Platformu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ile düzenlenen zirvede, Mersin’in ekonomik potansiyelini stratejik bir vizyonla şekillendirme hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedildi. Vali Atilla Toros, zirvenin tanıtım toplantısında, önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını ifade etti.

HEDEFLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Mersin Ekonomi Zirvesi’nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapılacağı bilgisini veren Toros, zirvenin kaynaklandığı fikrin zamanla somut bir yol haritasına dönüştüğünü söyledi. Toros, “Amacımız netti, Mersin’in lokomotif sektörlerini mercek altına almak, ihtiyaçları tespit etmek, çözüm yollarını birlikte üretmek ve bir yol haritası ortaya koymak.” diyerek, çeşitli arama konferansları, çalıştaylar ve odak grup toplantıları aracılığıyla yüzlerce paydaşı bir araya getirdiklerini vurguladı. Dört ana sektöre yönelik ayrı raporlar oluşturarak, yürütülebilir eylem planları hazırladılar.

Toros, Mersin Ekonomi Zirvesi’nin yalnızca bir toplantı olmadığını, aynı zamanda Mersin’in “On İkinci Kalkınma Planı” ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna entegre olma iradesini simgelediğini belirtti. Zirvenin, bölgesel güçten küresel oyunculuğa geçişin önemli bir adımı olduğunu ekledi. Gelecek süreçte belirtilen eylemleri kararlılıkla takip edeceklerine dair taahhütte bulunan Toros, önerilerin ilgili bakanlıklarla paylaşılacağını ve yerel aktörlerle koordinasyon halinde çalışacaklarını ifade etti. Programın katılımcıları arasında, ilgili sektör paydaşlarının yöneticileri ve temsilcileri de yer aldı.