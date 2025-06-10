Mersin Ekonomi Zirvesi Düzenlenecek

MERSİN EKONOMİ ZİRVESİ’NİN DÜZENLENMESİ

Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde ve Mersin Valiliği’nin koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkısıyla 12 Haziran’da “Mersin Ekonomi Zirvesi” gerçekleşecek. Vali Atilla Toros, zirvenin tanıtım toplantısında Mersin’in ekonomik potansiyelini stratejik bir vizyonla geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Zirve, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenecek.

ZİRVEYİ PLANLAMAK VE HEDEFLERİ ANLATMAK

Vali Toros, “Mersin Ekonomi Zirvesi bir fikir olarak doğdu ama bu fikir vizyona, ardından bir harekete ve nihayetinde somut bir yol haritasına dönüştü” dedi. Zirvenin amacı, Mersin’in ana sektörlerini detaylı bir şekilde incelemek, ihtiyaçları belirlemek, çözüm önerileri üretmek ve bir yol haritası oluşturmak. Bu hedef doğrultusunda arama konferansları, sektörel çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlendi.

Toros, “Eylem Planı İzleme Tablosu” aracılığıyla süreci yakından izleyeceklerini vurgulayarak, Mersin Ekonomi Zirvesi’nin yalnızca bir toplantı değil, aynı zamanda Mersin’in ‘On İkinci Kalkınma Planı’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla bütünleşme iradesi olduğunu ifade etti. “Bu zirve, bölgesel güçten küresel oyunculuğa geçişin adıdır” diyen Toros, belirlenen eylemlerin kararlılıkla takip edileceğini ve zirveden çıkan önerilerin ilgili bakanlıklarla paylaşılacağını belirtti.

Zirve programına, ilgili sektörlerin yöneticileri ve temsilcileri de katılım sağlayacak. Vali Toros, yerel aktörlerle oluşturulan önceliklerin hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.