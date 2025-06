Mersin Ekonomi Zirvesi, Önemli Bir Dönüm Noktasıdır

MERSİN EKONOMİ ZİRVESİ DÜZENLENİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde, Mersin Valiliği’nin koordinasyonuyla, Mersin Ekonomi Platformu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle 12 Haziran’da “Mersin Ekonomi Zirvesi” gerçekleştirilecek. Vali Atilla Toros, Zirve’nin tanıtım toplantısında, Mersin’in ekonomik potansiyelini stratejik bir vizyon ile şekillendirme hedeflerinde önemli bir aşamaya geldiklerini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek zirve, çeşitli kurum ve odaların katkılarıyla destekleniyor.

MERSİN’İN LOKOMOTİF SEKTÖRLERİNE FOKUSLANILACAK

Vali Toros, “Mersin Ekonomi Zirvesi bir fikir ile başladı ancak bu fikir, bir vizyona, ardından harekete ve nihayetinde somut bir yol haritasına dönüştü” diyerek zirvenin hedeflerini açıkladı. Amacın Mersin’in lokomotif sektörlerini incelemek, ihtiyaçları belirlemek, çözüm yolları geliştirmek ve bir yol haritası oluşturmaktan ibaret olduğunu belirtti. Bu kapsamda arama konferansları, sektörel çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlediklerini vurgulayan Toros, “Hundreds of stakeholders were brought together to discuss problems, needs, and the future. We analyzed the gathered data and produced separate reports for four main sectors. We created a sustainable, concrete, and timeline-based action plan based on these reports” diye ekledi.

ZİRVEDEN ÇIKAN ÖNERİLER TAKİP EDİLECEK

Toros, “Eylem Planı İzleme Tablosu” ile sürecin yakından izleneceğini aktararak, Mersin Ekonomi Zirvesi’nin sıradan bir toplantı olmadığını vurguladı. “Bu zirve, Mersin’in ‘On İkinci Kalkınma Planı’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna entegre olma iradesidir. Bu, bölgesel güçten küresel oyunculuğa geçişin adıdır” dedi. Gelecek süreçte tüm paydaşlarla belirlenen eylemleri kararlılıkla takip edeceklerini belirten Toros, zirveden çıkan önerilerin ilgili bakanlıklarla paylaşılacağını ve merkezi kurumlarla güçlü bir koordinasyon sağlayacaklarını ifade etti. Katılım sağlayan programda, ilgili sektör paydaşlarının yöneticileri ve temsilcileri de yer aldı.