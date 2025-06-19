Mersin Emniyet Çocuk Şube Eğitimi Verdi

EĞİTİM FAALİYETLERİYLE GÜVENLİK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki okullarda gerçekleştirdikleri eğitim etkinlikleriyle yüzlerce çocuğa güvenlik bilinci kazandırıyor. Çocukların suça yönelmesini engellemek ve kişisel güvenliklerini artırmak amacıyla Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, il çapında birçok okulda bilgilendirme seminerleri düzenledi.

ETKİNLİKLERDE BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Atike Akel Ortaokulu, Alsancak Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu ve Vali Sebahattin Çakmakoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikler sırasında toplam 470 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı. Eğitimlerde, polisin görev tanımı, kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddetle mücadele ve internet ile sosyal medya güvenliği gibi konular detaylı bir şekilde işlendi.

BENZER ETKİNLİKLER SÜRECEK

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli bir ortamda büyümeleri ve bilinçli bireyler olmaları için benzer eğitim faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceğini ifade etti.