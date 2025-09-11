Haberler

Mersin Emniyet Müdürü Atandı

ÜST DÜZEY ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen bir kararname doğrultusunda, Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanıyor. 01.08.2023 tarihli ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari’ye getirilen Yılmaz, 08.08.2023 tarihinde bu göreve başlamıştı.

HALK ARASINDA SEVİLEN BİR İSİM

Görev süresi boyunca sürekli halkla iç içe olan ve gönüllerde taht kuran müdür, Hakkari’de sevilen bir isim haline geliyor. Evli ve üç çocuk babası olan İdris Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son kararnameyle Mersin Emniyet Müdürü olarak atanıyor.

Müdür İdris Yılmaz’ın yerine ise Polis Başmüfettişi Atilla Ayata atanıyor. Bu değişiklik, yerel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya’yı Kaybetti

Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Annesini kaybeden oyuncunun sakinleştirici kullandığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken, eski sevgilisi olumlu açıklamalarda bulundu.
Haberler

Gran Fondo İzmir Yarışı, 14 Eylül

Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık'ta yol bisikleti yarışı gerçekleştirecek. Etkinlik, farklı yaş gruplarından sporculara ve paralimpik katılım fırsatına ev sahipliği yapacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.