Mersin Emniyeti Bilgilendirme Yaptı

TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ile Yenişehir ilçelerinde öğrencilere ve bakım merkezi çalışanlarına trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Bilimkent Yaz Okulu öğrencileri ve Yenişehir’deki Özel Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Demans Alzheimer Engelli Bakım Merkezi’nin çalışanlarına çeşitli eğitimler verildi.

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Verilen eğitimlerde, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar gibi önemli konular işlendi. Ayrıca bisiklet kullanımı kuralları, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi gibi konular da katılımcılara aktarıldı. Bu eğitimler, trafik güvenliğini artırmak ve farkındalığı sağlamak için yapılıyor.