Mersin Emniyeti, Öğrencilere Güvenlik Bilinci Aşılıyor

EĞİTİM FAALİYETLERİYLE GÜVENLİK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, kentin okullarında gerçekleştirdiği eğitim etkinlikleri sayesinde yüzlerce öğrencinin güvenlik bilincini artırıyor. Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve kişisel güvenliklerini güçlendirmek hedefiyle çalışan Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, il genelinde farklı okullarda bilgilendirme seminerleri düzenliyor.

ETKİNLİĞE KATILIM GÜÇLENİYOR

Atike Akel Ortaokulu, Alsancak Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu ve Vali Sebahattin Çakmakoğlu Ortaokulu gibi kurumlarda gerçekleştirilen etkinliklerde toplamda 470 öğrenci ve öğretmenle buluşuldu. Eğitimlerde, polisin görev tanımı, kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddetle mücadele, internet ve sosyal medya güvenliği gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

BENZER EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için benzer eğitim faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ediyor. Bu tür düzenlemeler, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri açısından gereken bir konu olarak önemini koruyor.