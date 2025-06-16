Mersin Erdemli’de Mustafa Kurşun Şok Yaşadı. Sahte Hesapla Ölüm İlanı Verildi. Mahalledeki Yakınları Aradı, Endişelendi. Suç Duyurusunda Bulundu, İlerliyor. Şahıstan Kurtulmayı Umuyor, Paylaşımlar Sürüyor

ŞAHSIN HESABI ÜZERİNDEN ÖLÜM İLANI VERİLDİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan ve evli, 2 çocuk babası olan Mustafa Kurşun, kendi adına açılan sahte bir hesap üzerinden ölüm ilanı verilmesiyle büyük bir şok yaşadı. “Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Arkadaşlarım aradı, telefonum hiç susmadı” diyen Kurşun, ailesinin durumunu öğrenmek için hemen annesi ve babasını aradığını belirtti. “Biz ölmedik şükürler olsun ayaktayız” diye ekledi.

KENDİSİ HAKKINDA OLUMSUZ PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Tozlu Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Kurşun, sahte sosyal medya hesabı üzerinden kendisi hakkında olumsuz paylaşımlar yapıldığını söyleyerek, “Bu süreçte A.Y. adlı şahsın olduğunu düşünerek suç duyurusunda bulundum” dedi. Kendisi hafriyat ve bahçe işleriyle uğraşırken, “4-5 gündür sürekli olarak ölüm ilanı veriyor” şeklinde konuştu.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mustafa Kurşun, durumu mahkemeye taşıdığını ve avukat tutarak sürecin 2 aydır devam ettiğini aktardı. “Bizi daha ne kadar paylaşacak bu şekilde bilmiyorum” diye kaydeden Kurşun, ailesinin sosyal medyada maruz kaldığı saldırılar nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

ENGELLİ BİREY OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kurşun, “Sosyal medyada ben rahatsız oluyorum, eşimin, çocuklarımın tüm fotoğraflarını paylaştı” diyerek mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. “Alışkanlık haline getirdiği bu davranışından bir an önce kurtulmak istiyorum” diye de ekledi.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME SONRASI SIKINTILAR BAŞLADI

Kurşun, bu kişinin daha önce iş başvurusu için kendisine geldiğini ve deneme süreci sonunda engelli raporu olduğunun öğrenilmesiyle çalışmasına izin verilmediğini anlattı. “Artık ondan dolayı mı yaptı bilmiyorum” diyerek yaşamış olduğu bu zorlu süreci özetledi.