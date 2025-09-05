Mersin Etabında İlk Gün Maçları Tamamlandı

MAÇLARIN TAMAMLANMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, ilk gün maçlarıyla başladı. Kızkalesi Plajı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar ve erkeklerdeki ana tablo karşılaşmaları sona erdi. Sporcular, her biri için oldukça önemli olan birincilik için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

KATILIMCI SAYISI VE DEVAM ETME

Kadınlar kategorisinde 9, erkekler kategorisinde ise 15 takımın yer aldığı bu etap, yarın yapılacak olan ana tablo karşılaşmalarıyla sürdürülecek. Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek final maçları ile tamamlanacak.