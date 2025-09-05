Haberler

Mersin Etabında İlk Gün Maçları Tamamlandı

MAÇLARIN TAMAMLANMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, ilk gün maçlarıyla başladı. Kızkalesi Plajı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar ve erkeklerdeki ana tablo karşılaşmaları sona erdi. Sporcular, her biri için oldukça önemli olan birincilik için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

KATILIMCI SAYISI VE DEVAM ETME

Kadınlar kategorisinde 9, erkekler kategorisinde ise 15 takımın yer aldığı bu etap, yarın yapılacak olan ana tablo karşılaşmalarıyla sürdürülecek. Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek final maçları ile tamamlanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.