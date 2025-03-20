Mersin Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

MAÇA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, cumartesi günü kendi sahasında yapacağı Galatasaray karşılaşmasına hazırlanıyor. Ligin iddialı takımları ile ardı ardına oynanan maçların ardından, sezon sonu play-off hedefi açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmaya hazırlanan Caretta’lar, moral ve motivasyonda üst düzeye ulaşmış durumda.

TAKIM MORAL BULDU

Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanlar, oyuncuların hırsı ile teknik ekibin memnuniyetini sağlıyor. Oyuncular, Mersinli basketbolseverlerin bu önemli maçta kendilerini yalnız bırakmamalarını bekliyor. Büyük bir mücadele içerisinde olduklarını dile getiren Başantrenör Can Sevim, geçtiğimiz hafta oynanan A. Efes maçının kendilerini üzdüğünü belirtti, ancak “Hedeflerimizden kopmadık. Şimdi, hedeflerimiz açısından kritik olan bir maça çıkıyoruz. Doğrudan rakibimiz olan Galatasaray ile kendi evimizde karşılaşacağız. Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok” açıklamasında bulundu.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

22 Mart Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak MSK – Galatasaray karşılaşması saat 13.00’de başlayacak. Takım, bu maçı kazanarak play-off hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.