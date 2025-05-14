Haberler

Mersin Gülnar’a 2 Helikopter Gönderildi

GÜLNAR’DA YANGINLA MÜCADELE İÇİN HELİKOPTERLER GÖREVE BAŞLIYOR

Mersin’in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele çalışmaları için 2 helikopterin devreye alınması sağlandı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bu hava araçları, ilgili bölgeye ulaştırıldı.

HELYOLTARIMDA YENİ DESTEK ARAÇLARI

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan helikopterler, ilçe merkezi ve Büyükeceli Mahallesi’nde konuşlandırıldı. Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, bu 2 helikopterin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına önemli bir destek vereceğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

VİOP’ta BIST 30 Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi haziran vadeli kontratlar, güne hafif bir düşüşle başladı. Küresel piyasalardaki gümrük vergileri konusundaki iyimserlik devam ediyor.
Haberler

İran Ve E3, İstanbul’da Toplanacak

İran ve E3 ülkeleri, 16 Mayıs'ta İstanbul'da nükleer anlaşmayı görüşmek üzere dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.