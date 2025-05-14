Mersin Gülnar’a 2 Helikopter Gönderildi

GÜLNAR’DA YANGINLA MÜCADELE İÇİN HELİKOPTERLER GÖREVE BAŞLIYOR

Mersin’in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele çalışmaları için 2 helikopterin devreye alınması sağlandı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bu hava araçları, ilgili bölgeye ulaştırıldı.

HELYOLTARIMDA YENİ DESTEK ARAÇLARI

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan helikopterler, ilçe merkezi ve Büyükeceli Mahallesi’nde konuşlandırıldı. Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, bu 2 helikopterin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına önemli bir destek vereceğini vurguladı.