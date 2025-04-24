Mersin Hastanesi’nde Fidan Dikim Etkinliği

ETKİNLİKTE FİDAN DİKME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde (YAŞAM) hizmet alan vatandaşlar, hastane bahçesine servi ve harnup fidanlarını toprakla buluşturdu. “Çınarlarımızdan Geleceğe Bir Fidan Projesi” kapsamında merkezde yer alan bireylerin katılımıyla hastane bahçesinde etkinlik yapıldı. Etkinlikte, vatandaşlar hastane bahçesinde belirlenen alana servi ve harnup fidanı dikti.

ETKİNLİKLE BAĞLAR GÜÇLENİYOR

YAŞAM Sorumlusu İç Hastalıkları ve Yaşlılık Hastalıkları Uzmanı Dr. Ercüment Öztürk, hastaların merkez ile olan bağlarını güçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini açıkladı. Hastaların tedavi sürecini takip ettiklerini belirten Öztürk, “Düzenlediğimiz etkinlikle yaş almış bireylerimizin toplumun önemli bireyleri olduğunun farkındalığını yaratmak istedik. Yaşlandık veya hastalandık diye düşünmesinler, aktif bir birey olarak toplumda yer alsınlar istiyoruz.” dedi.

GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK

Gerontolog Ali Tanık ise, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade etti. Merkezde tedavi gören Gülsen Türk, gerçekleştirilen bu güzel ve anlamlı etkinliğin kendileri için önemli olduğunu belirtti.