Mersin Hızlı Tren Projesi Tamamlanacak

MERSİN-ADANA GAZİANTEP HIZLI TREN PROJESİ’NDE GELİŞMELER

Ak Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Nebati, “Hızlı trenle Mersin ile Gaziantep arasındaki süre 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin taşınacağı bu alan tam kapasiteye ulaştığında yılda 14 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.” ifadelerini kullandı. Nebati, projenin Tarsus bölgesindeki şantiyesini ziyaret ederken, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu da eşlik etti. Projede gelinen aşama hakkında bilgi alan heyet incelemelerde bulundu.

MERSİN’İN EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK YATIRIMLAR

Nebati, projenin önemine de değinerek, Mersin’deki ekonomiyi canlandıracak ve ulaşımı hızlandıracak projeleri takip ettiklerini ifade etti. Kentteki önemli yatırımları gözlemlediklerini belirten Nebati, şunları kaydetti: “Mersin’in talihini değiştirecek, kenti 21. yüzyılın önemli merkezlerinden biri haline getirecek ve sonuna yaklaştığımız yatırımları yerinde izliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi. Bu hattın ihalesine 2022’de çıkılmış. İnşallah 2026 sonunda tüm etaplarıyla olmasa da etap etap açılışlarının hazırlandığı ve vatandaşın hizmetine sunulacağı bir alan.”

Adana-Mersin arasındaki trafik yoğunluğuna da dikkat çeken Nebati, “Mersin ve Adana arasındaki hatların 4’e çıkarılmasıyla bu sorunun da çözülmesi sağlanmış olacak. Bir tarafta hızlı tren, diğer tarafta yük taşımacılığı, iki tane de banliyö treniyle Mersin-Adana arasındaki yoğunluk alınmış olacak.” şeklinde konuştu. Projenin yük taşımacılığı açısından da önem taşıdığına değinen Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yük taşımacılığı da Mersin’in önemli ayaklarından birisi. Bu anlamda 40 milyon tonla başlayacak olan yıllık taşıma kapasitesi, tam kapasiteye ulaştığı zaman 89 milyon tona çıkmış olacak.”

Projenin yürütülmesi için büyük bir çaba harcandığını belirten Nebati, “Dolayısıyla 3 bin kişinin fiilen çalıştığı, 1200 iş makinesinin 24 saat hareket ettiği bir alandayız.” dedi. Ayrıca, Tarsus istasyonun altyapısının yapıldığını ve üst yapısının bir dinlenme alanına dönüştürüleceğini sözlerine ekledi. Nebati, “AK Parti çalışıyor, Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve kabinesi gerekli her türlü özveride bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 2023 seçimlerinde Mersin’e ilişkin vermiş olduğu sözler teker teker yerine getiriliyor.” şeklinde açıklama yaptı.