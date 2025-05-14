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Mersin’in Anamur, Karaman’ın Ermenek Protokolü İmzalandı

MERSİN’DE KARDESH ŞEHİR PROTOKOLÜ

Mersin’in Anamur ilçesi ile Karaman’ın Ermenek ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalanıyor. Protokol, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu’nun katılımıyla Ermenek’te gerçekleştirilen imza töreni ile yürürlüğe giriyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL BENZERLİKLER

Başkan Deniz, yaptığı konuşmada, iki ilçenin “sosyal ve kültürel benzerlikleri” ile yıllar içinde oluşturdukları dostluk hukukunun bu kardeş şehir ilişkisine temel oluşturacağını ifade ediyor. Ermenek Belediye Başkanı Bozcu ise “imzaladıkları protokolün” her iki ilçeye hayırlı olmasını dilediğini belirtiyor.

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