Mersin’in Anamur’unda Orman Yangını Devam Ediyor

ANAMUR’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Mersin’in Anamur ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen orman yangınında, gece boyunca çok sayıda ekip devreye girdi. Yangın nedeniyle bir mahallenin tahliye edildiği öğrenildi. Silifke ilçesinde ise dün başlayan orman yangını, 6 mahallenin tahliyesine ve 53 evin yanmasına yol açtı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çalışmalarına devam ediyor.

YANGININ ÇIKMA ANI VE MÜDAHALE

Bugün saat 15.45 sularında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkezi yakınlarındaki bir bahçede çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Olayı fark eden vatandaşların Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine, hemen bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan üç yangın söndürme helikopteri, karanlık çökene kadar alevlere havadan müdahale etti. Ayrıca, 13 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile birlikte 37 araç ve 100’den fazla orman işçisi de yangınla mücadeleye katıldı.

Tahliye KARARLARI VE ALINAN ÖNLEMLER

Yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, gece de yoğun mesai harcıyor. Ovabaşı Mahallesi’nde alevlerin ulaşmasını engellemek amacıyla önlemler alınıyor. Öte yandan, Silifke ilçesindeki yangının da devam ettiği ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirilmiş durumda. Bu yangın sonucunda 6 mahalle tahliye edilmiş ve toplamda 53 ev yanmış durumda.

VALİ’NİN DURUM TESPİTİ

Silifke’den Anamur’a geçen Vali Atilla Toros, Korucuk Mahallesi’ne giderek yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve ekiplerin mücadeleleri sürüyor.