Mersin’in Erdemli İlçesinde, Komşu A.İ. Yangın Çıkardı

yangının çıkış nedeni

Mersin’in Erdemli ilçesinde, oğullarını evlendirmek üzere düzenlenen bir düğün sırasında meydana gelen yangın, ailenin komşusu tarafından çıkarıldığı anlaşıldı. Yangına neden olan kişi, yakalandıktan sonra “benzin ve tiner dökerek yangını çıkardım” diyerek kendini ifade etti. Olay, 3 gün önce Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta bulunan iki katlı depolu müstakil bir evde gerçekleşti. Ahmet ve Şule Özden, üç çocuklu çiftçilikle uğraşan aile, oğulları Salih’in düğünü için yaylaya gitmişti. Düğün sırasında, aileye ait evin deposunda yangın patlak verdi.

yangın nedeniyle evin durumu

Alevler hızla tüm depoyu ve bitişiğindeki iki katlı evi sardı. Yangını gören komşular, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek, yangını kontrol altına almak için müdahale etmeye başladı. Yangın, limon deposundaki plastik kasaların neden olduğu büyüklükte bir alevle yayıldı ve ekiplerin yoğun çabası sonucunda yaklaşık iki saat sonra söndürülebildi. Yangın sırasında iki itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangının gerçekleştiği sırada, düğün haberini alan Ahmet Özden ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

suçlamalar ve tutuklama

Büyük bir acı yaşayan Özden ailesi, yaşananların tesadüf olmadığını düşünerek aynı mahallede oturan A.İ. ve ailesine yönelik şüphelerini dile getirdi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, şüpheli A.İ. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçunu kabul eden A.İ., tutuklandı. Zanlının, düğüne katılmayan kendisi gibi bir fırsat bulup benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığı belirtildi. Özden ailesinin, A.İ.’nin dedesinden 35 yıl önce satın aldıkları muhtar senedi ile ilgili meselelere dayalı bir husumet nedeniyle kundaklama gerçekleştirilmiş olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

ailenin yaşadığı zorluklar

Yangın sonucunda özlemlerin yanması üzerine gözyaşlarını tutamayan Şule Özden, “Çocuklarımızın en mutlu gününde böyle bir düşmanlık olamaz” diyerek şüphelilerin gerektiği gibi cezalandırılmasını istedi. Ahmet Özden ise, “Hayatımızı cehenneme çevirdiler. 25 yıllık emeklerimizi yok ettiler” diyerek isyan etti. Komşularına ve annesiyle beraber tehdide maruz kaldıklarına dikkat çeken Özden, yaşadıklarının bir facia olduğunu vurguladı. “Evimizin yıkılacağı ve yakılacağı söylendi. Depom ve evim yandı. Gelin getiremeyecektik, kısmet olmadı” dedi ve şüphelilerin hak ettikleri cezayı almasını istedi.