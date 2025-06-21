Mersin’in Gülnar’ında Nefes Oyunu Sahnelendi

GÜLNAR’DA TİYATRO SANATINA DAMGA VURAN ETKİNLİK

Mersin’in Gülnar ilçesinde, tiyatro sanatçısı Nazlı Çığa’nın tek kişilik performansı olan “Nefes” oyunu sergilendi. Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen etkinliğe, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

SANATA DESTEK SÖZLERİ

Oyun sonrasında bir konuşma yapan Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, “Gülnar halkını sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Başkan Önge, etkinlik sonunda Nazlı Çığa’ya bir tablo hediye etti.