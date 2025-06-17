Haberler

Mersin’in Gülnar’ında Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin ilinin Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Tırnak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine hemen bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İran, İsrail Mossad Merkezini Vurdu

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in Herzliya şehrindeki Mossad karargahına füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının hedefleri arasında askeri istihbarat merkezi yer alıyor.
Haberler

Javier Bardem Eleştirileri Nedeniyle Yayından Alındı

Oscar'lı aktör Javier Bardem, The View programında Gazze'deki sivil ölümleri eleştirerek İsrail'i soykırımla itham etti, ancak bu önemli sözleri yayın sırasında kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.