Mersin’in Gülnar’ında Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin ilinin Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Tırnak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine hemen bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.