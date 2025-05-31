Mersin’in Kızkalesi’nde Güvenlik Artırıldı

TURİZMDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Türkiye’nin dikkat çeken turizm lokasyonlarından biri olan Mersin’in sembolü Kızkalesi, yeni sezon hazırlıkları sürerken, güvenlik önlemleri artırıldı. Plajda, polis ekipleri elektrikli scooterlar ile görev yapmaya başladı. 321 kilometre sahil şeridine sahip olan Mersin, Akdeniz’in tam ortasında yer alan Kızkalesi ile muhteşem bir manzara sunuyor. Bayram tatiliyle birlikte bölgedeki yerlerin hemen hemen tamamen dolması bekleniyorken, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi’nde hazırlıklar tamamlandı.

YENİ GÜVENLİK UYGULAMALARI

Bu yıl, Kızkalesi’nde ilk kez plaj polisleri elektrikli scooterlar ile görev alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen takviye personel ile birlikte kurulan plaj polisi birimi, hem yaya devriye olarak hem de scooterlı olarak görev yapacak. Bu uygulama ile özellikle sahil bölgelerindeki hırsızlık ve diğer asayiş olaylarına daha hızlı müdahale edilmeyi hedefleniyor. Ayrıca, plaj polisi, turistlerin güvenliğini sağlamakla kalmayıp aşırı müzik yayını, gürültü ve dilencilik gibi sorunlara da müdahale ederek tatilin huzurlu geçmesini sağlıyor.

KENT GÜVENLİĞİ YENİLENİYOR

Kızkalesi sahilindeki polis irtibat noktası yenilendi ve güçlendirilmiş Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile bölgedeki güvenlik 24 saat boyunca takip ediliyor. Yeni kamera sistemi aracılığıyla sahil alanı, ara sokaklar ve önemli yollar her an emniyet birimleri tarafından izleniyor.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yaz sezonuna yaklaşırken rezervasyonların zirveye ulaştığını belirtti. Alınan emniyet önlemleri ve polislerin varlığı esnaf için önemli bir memnuniyet kaynağı olurken, “Turizm polisimizin burada olması çok kıymetli” dedi.

DENİZDE GÜVENLİK VE KALİTE ARTIRILIYOR

26 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren esnaf Hüseyin Kılıç, sahildeki motorların kaldırılmasını ve polis denetimlerinin artmasını olumlu buldu. “Bu gelişmeler kalitenin artırılmasına işaret ediyor. Scooterlı polisler, olaylara hızlıca müdahale edebilmekte çok avantaj sağlıyor” diyerek, güvenin yükseldiğini ifade etti. Mersin, yeni güvenlik düzenlemeleriyle tatilcilerin rahatça vakit geçirebileceği bir yer olmayı amaçlıyor.