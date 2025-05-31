Mersin’in Mut İlçesinde 63. Festival Başladı

FESTİVALİN AÇILIŞ TÖRENİ

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 63’üncüsü yapılan Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda gerçekleştirilen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte dans gösterileri sahnelendi ve çeşitli yarışmalar yapıldı.

ETKİNLİKLERİN ZENGİNLİĞİ

Festivalde, karakucak güreşleri, şiir dinletileri, halk konserleri ve çocuk karnavalı gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Bu yılki festival, katılımcılara renkli ve eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.