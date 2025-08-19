Mersin’in Mut İlçesinde Genç Boğuldu

BOĞULMA OLAYI MERSİN’DE YAŞANDI

Mersin’in Mut ilçesinde serinlemek amacıyla Göksu ırmağına giren genç, boğularak yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği yer, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Esen mevkii oldu. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte Karaman’dan geldiği belirtilen Rustem Yayık (19), hızlı bir şekilde balık tutmak için ırmağa girdi.

Ancak, Yayık ırmaktan çıkmakta zorlandı. Arkadaşları, hemen onu sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan Jandarma ve sağlık ekipleri, kalp masajı yapılan Yayık’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yayık’ın cenazesi, otopsi için Mersin Adli Tıpa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.