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Mersin’in Mut İlçesinde Kaza Meydana Geldi

KAZA VE YARALILARIN DURUMU

Mersin’in Mut ilçesinde bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi sınırlarında, Silifke karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde B.K.N. yönetimindeki 06 DDV 028 plakalı tır, E.K.’nın kullandığı 70 FK 724 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası tırın yükü olan beton büz yola düştü ve bu talihsiz kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki devlet hastanesine taşındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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