Mersin İY Niğde Bld Maçı A Spor’da

MERSİN İY – NİĞDE BLD MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

Mersin İY ile Niğde Bld arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına saatler kaldı. Taraftarlar, “Mersin İY Niğde Bld maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

MAÇ A SPOR’DAN CANLI YAYINLANACAK

Mersin İY ile Niğde Bld maçı A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleyebilecek. Ayrıca, A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de maçın canlı yayınına ulaşmak mümkün.

Mersin İY Niğde Bld maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve A Spor’dan takip edilebilecek.

Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

Antalya Sanatçılar Derneği, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Çağrı' sergisini sanatseverlere sunarak dünya barışına dikkat çekmeyi amaçladı. Sergide 30 eser yer alıyor.
Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda arıza nedeniyle duran tıra çarpan traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

