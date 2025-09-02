Mersin İY Niğde Bld Maçı A Spor’da

MERSİN İY – NİĞDE BLD MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

Mersin İY ile Niğde Bld arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına saatler kaldı. Taraftarlar, “Mersin İY Niğde Bld maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

MAÇ A SPOR’DAN CANLI YAYINLANACAK

Mersin İY ile Niğde Bld maçı A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleyebilecek. Ayrıca, A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de maçın canlı yayınına ulaşmak mümkün.

Mersin İY Niğde Bld maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve A Spor’dan takip edilebilecek.