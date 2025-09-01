Mersin Jandarma Ekipleri Bir Şahıs Yakaladı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA BİLGİLER

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 34 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler uzun bir süre boyunca aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin tutulmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık, şantaj ve bilişim sistemlerini kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı aranan bir şahsı yakalamak için geniş bir araştırma başlattı. Bu şahıs hakkında 172 dava bulunuyor ve toplam hapis cezası 34 yıl 2 ay 25 gün.

YAKALAMA OPERASYONU

Detaylı çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir evde misafir olarak bulunduğu tespit edildi. Adres belirlendikten sonra düzenlenen operasyonda, şahıs gizlendiği yerde kıskıvrak yakalandı. Evin içinde yapılan aramada ise bir tabanca ve şarjör, 30 fişek, bir laptop, dört cep telefonu, bir flaş bellek, altı sim kart, 65 sentetik uyuşturucu hap ve üç yurtdışı banka kartı ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ

Şahsın jandarma işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve cezaevine gönderildi.