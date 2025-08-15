Mersin Jandarma, iki suçluyu yakaladı

HAPİS CEZASI BULUNAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki kişiyi, gerçekleştirdikleri operasyonlarla yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler uzun zamandır aranan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

ERDEMLİ’DE YAKALANAN ŞAHISLAR

Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ‘cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçlarından aranan bir kişi yakalandı. Bu şahsın toplamda 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bir diğer operasyonda ise JASAT ekipleri, aynı ilçede ‘parada sahtecilik, hırsızlık, kadına karşı basit yaralama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan bir şahsı daha gözaltına aldı. Bu kişinin de toplam 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı, hukuk ve asayişin sağlanması adına yürütülen çalışmaların devam edeceğini duyurdu.