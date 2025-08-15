Haberler

Mersin Jandarma, iki suçluyu yakaladı

HAPİS CEZASI BULUNAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki kişiyi, gerçekleştirdikleri operasyonlarla yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler uzun zamandır aranan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

ERDEMLİ’DE YAKALANAN ŞAHISLAR

Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ‘cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçlarından aranan bir kişi yakalandı. Bu şahsın toplamda 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bir diğer operasyonda ise JASAT ekipleri, aynı ilçede ‘parada sahtecilik, hırsızlık, kadına karşı basit yaralama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan bir şahsı daha gözaltına aldı. Bu kişinin de toplam 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı, hukuk ve asayişin sağlanması adına yürütülen çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Haberler

Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.