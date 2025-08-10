Haberler

Mersin Limanı’nda 587 Kg Esrar Yakalandı

KAÇAKCILIK OPERASYONU

Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda tarama sistemine sevk edilen bir konteynerde toplamda 587 kilogram esrar bulundu. Mersin Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limanda tarama sisteminin kullanıldığı bir konteynerde şüpheli yoğunluk fark etti.

DETAYLI ARAMA VE ELE GEÇİRİLEN ESRAR

Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerde detaylı bir arama yapıldı ve bu arama sonucunda 587 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, hemen bir soruşturma başlatma kararı aldı.

