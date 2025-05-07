Mersin Limanı’nda Patates Tohumu İade

SON DÖNEMDE PATATES TOHUMUNDA VİRÜS TESPİTİ

Türkiye’ye son iki ayda yurt dışından gelen gemilerle Mersin limanına ulaşan tohumluk patateslerde toplamda 2 bin 223 ton 150 kilogramı virüs tespit edilince geri iade edildi. Ayrıca, Türkiye’deki patates üretiminin son 5 yılda 1 milyon ton arttığı ve yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı bilgisi ortaya çıktı.

GELEN TOHUMLARDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, son iki ay içerisinde Akdeniz üzerinden Mersin limanına tonlarca tohumluk patates geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri, gelen patatesleri kontrol etti. Yapılan denetimlerde, İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta toplam 585 ton 400 kilogram ve Almanya menşeli 150 ton patateste ‘Potato leafroll polerovirus’ (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve ‘Tobacco rattle tobravirus’ (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen 2 bin 223 ton 150 kilogram patates, menşei olan ülkelerine geri gönderildi.

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETİYOR

Yurt dışından gelen virüslü patatesler dikkat çekerken, Türkiye’deki üretim miktarının yeterliliği de sorgulandı. Patates, yüksek verim alınması, besin değerinin yüksekliği ve birçok iklimde yetişebilmesi nedeniyle dünya genelinde yaygın olarak üretiliyor. Türkiye, patates üretiminde 15. sırada yer alıyor. Son 5 yılda üretimi 1 milyon ton artan patatesin yıllık hasadının 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. Türkiye’deki en fazla üretim, 750 bin tondan fazla ürünten Niğde’de yapılıyor.

PATATES TOHUMU ÜRETİMİ YEREL KAYNAKLARLA YAPILIYOR

Adana’nın patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise bu konuda açıklamalarda bulundu. Doğan, “Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışarıdan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu üretiyoruz, bazı tohumlar yurt dışından geliyor” dedi. İç Anadolu Bölgesi’nde de tohumluk patates üretildiğine dikkat çeken Doğan, yurt dışından gelen çeşitlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. “Virüslü olmamak kaydıyla ülkemize getirebilinir. Ülkemizden yurt dışına giden ürünlerin bazıları geri dönüyor, gelen ürünlerin de bulaşma riski nedeniyle dikkatli olunması lazım,” ifadelerini kullandı.