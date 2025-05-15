Mersin Merkezli Operasyonda 7 Şüpheli Yakalandı

MERSİN’DE DÜZENLENEN OPERASYON

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasadışı sorgu panelleri üzerinden kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalandı. Bu operasyon sonucunda, 5 şüpheli tutuklandı.

KİŞİSEL VERİ TİCARETİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel veri ticareti gerçekleştiren suç örgütüne yönelik bir çalışma yürüttü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) gelen raporlar doğrultusunda harekete geçen ekipler, yasadışı sorgu panelleriyle birçok kişinin kişisel verisini ele geçirip satan 7 kişilik suç örgütünü belirledi.

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Mersin merkezli olmak üzere Adana ve İstanbul’da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 14 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 1 hard disk, 1 kart okuyucu, 1 tabanca, 178 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan 5 kişisi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.