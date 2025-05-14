Mersin Mut Emniyet Müdürü Atandı

MUSTAFA PEHLİVANOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI

Mersin’in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Pehlivanoğlu, yeni görevine başladı. İlçede bulunan gazeteciler, Pehlivanoğlu’nu ziyaret ederek tanışma fırsatı buldu. İlçe Emniyet Müdürü, gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, teşkilatın her zaman titizlikle çalıştığını belirtti.

Pehlivanoğlu, “Mut’a ilk defa geldim, gerçekten çok güzel bir ilçe. İlçe halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek olmalıyız” diyerek, görev anlayışını vurguladı.